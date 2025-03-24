Інтерфакс-Україна

Події

13:53 24.03.2025

Машинобудівники "ДТЕК" випустили очисний комбайн для шахтарів

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Машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу "ДТЕК Енерго", випустила ще один очисний комбайн УКД200-500 для видобутку вугілля зокрема у найскладніших гірничо-геологічних умовах, повідомила компанія у Facebook.

Згідно з повідомленням, в переліку переваг комбайну - висока продуктивність (до 360 тонн на годину), потужність кожного виконавчого органу – 250 кВт, ефективна робота в пластах від 0,8 до 1,5 м, автоматичний контроль навантаження та системи безпеки, а також маневреність та стабільність у роботі з твердими породами.

Вартість комбайну не розголошується.

Машинобудівники також відновили  та модернізували гезенко-прохідницьку машину "Стріла-77" для шахтарів ДТЕК шахтоуправління "Тернівське".

"Ця потужна машина виконує критично важливі функції для шахтарів: створює виробки для вентиляції та транспортування матеріалів, що забезпечує безпеку та ефективність роботи", - пояснюється у повідомленні.

Компанія підкреслила, що конструкція цієї техніки не має аналогів на ринку.

Corum Group - провідний виробник гірничошахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Компанія не розголошує фінансових показників своєї роботи.

Теги: #дтек #шахтарі #комбайн

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