Знеструмлено 37 населених пунктів у кількох областях внаслідок негоди - "Укренерго"

Станом на ранок 24 березня внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді дощів та сильних поривів вітру вночі були зафіксовані знеструмлення в 37 населених пунктах у кількох областях.

"Ремонтні бригади обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи, протягом дня всі абоненти будуть заживлені", - повідомило НЕК "Укренерго" у понеділок.

За інформацією системного оператора, в Україні на початок тижня зросло споживання електроенергії і станом на 9:30 24 березня його рівень був на 11,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 21 березня.

Причиною таких суттєвих змін стало зниження температури повітря порівняно з кінцем минулого тижня, а також хмарна погода майже на всій території країни, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС).

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 21:00", - звернулося "Укренерго" до споживачів.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України, минулої доби енергетики відновили живлення для 36 549 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.