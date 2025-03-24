Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, є жертви та поранені - ОВА

Російські війська в неділю обстрілювали 13 громад Сумської області, внаслідок чого є жертви, пораненні та пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Боромлянська, Новослобідська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів), артилерії (7 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи), БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Краснопільська: здійснено удари FPV-дронами (7 вибухів), з мінометів (27 вибухів), скид з БпЛА (1 вибух), ракетний удар (1 вибух), удари КАБами (34 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі, адміністративні та складські приміщення, 2 автомобілі.

Миропільська: були удар FPV-дрона (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), також з ворожого літака випущено КАБи (5 вибухів). Внаслідок обстрілу загинуло 2 цивільні особи, травмовано цивільну особу, пошкоджено приміщення навчального закладу, зруйновано приватний будинок.

Білопільська: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Есманьська: зафіксовано скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи).

Хутір-Михайлівська: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Свеська: росіяни вдарили FPV-дронами (4 вибухи), скидання з дрону вибухового пристрою (1 вибух).

Великописарівська: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (11 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Середино-Будська: з території РФ, здійснено удар FPV-дронами (3 вибухи).

Боромлянська: завдано атаку БпЛА (1 вибух).

На трасі Р-46 "Харків – Охтирка"з території РФ здійснено удар баражуючим БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено дорожнє покриття та автомобіль.

Новослобідська: здійснено атаку FPV дрону (1 вибух).

Тростянецька: зафіксовано ракетний удар (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34500