Інтерфакс-Україна

Події

02:42 24.03.2025

Постраждав чоловік внаслідок атаки в одному з районів Київщини - ОВА

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У Фастівському районі Київщини постраждав чоловік внаслідок ворожої атаки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"У Фастівському районі унаслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років", - сказано в повідомленні у телеграмі.

За його словами, у чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Більш детальна інформація згодом.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4828

Теги: #поранений #київщина #атака

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