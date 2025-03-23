Інтерфакс-Україна

Події

21:45 23.03.2025

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

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Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Російські війська протягом неділі здійснювали атаки на Нікопольщину та Синельниківщину, внаслідок чого є пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Там пускав у хід артилерію, дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін. Побиті пара легкових авто", - сказано в його телеграмі.

Глава ОВА також повідомив, що пообіді російські війська скерували БпЛА на Новопавлівську громаду Синельниківського району. "Знищений один будинок. Потрощені дві господарські споруди і сім вуликів. Надвечір противник вдарив по Межівській громаді. Наслідки встановлюються", - написав він, додавши, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

 

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріли

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