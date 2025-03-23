Інтерфакс-Україна

Події

20:05 23.03.2025

Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

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Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

Переговори в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) між українською та американською делегаціями ще тривають, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

За словами співрозмовника, за декілька хвилин очікується друга частина переговорів. Зараз йде перерва.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі з американською командою в Саудівській Аравії.

"Виконуємо завдання президента України щодо наближення справедливого миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", - написав він у Facebook.

За словами міністра, "сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань - у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент".

 

 

 

Теги: #переговори #україна_сша

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