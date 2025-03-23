Окупанти вбили ще двох людей на Донеччині, один поранений – прокуратура

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у неділю загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"23 березня 2025 року військові держави-агресора вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади. Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Також під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці.

Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення.