Інтерфакс-Україна

Події

19:16 23.03.2025

Окупанти вбили ще двох людей на Донеччині, один поранений – прокуратура

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Окупанти вбили ще двох людей на Донеччині, один поранений – прокуратура

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у неділю загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"23 березня 2025 року військові держави-агресора вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади. Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

Також під прицілами ЗС РФ вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці.

Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

 

Теги: #донецька #жертви #обстріли

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