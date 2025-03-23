Інтерфакс-Україна

Події

17:51 23.03.2025

Умєров: розпочали зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді

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Умєров: розпочали зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі з американською командою в Саудівській Аравії.

"Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", - написав він у Facebook.

За словами міністра, "сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент".

Радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи новий етап переговорів, нагадав, що Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню ще 11 березня в Джидді.

"Удари та руйнування тривають уже майже два тижні лише тому, що саме Росія затягує війну і досі не погодилася на пропозицію про безумовне припинення вогню, пропозицію, зрозумілу всьому світу. Без тиску Росія завжди ігнорує справжню дипломатію", - написав Литвин в соцмережі Х.

Теги: #умєров #саудівська_аравія #зустріч #сша

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