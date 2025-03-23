Прем'єр-міністри Нідерландів та Великобританії обговорили продовження підтримки України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф у неділю, 23 березня, провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Щойно спілкувався з британським прем'єр-міністром Стармером про Україну. Ми обговорили важливість непохитної підтримки та зобов’язань, висловлених коаліцією охочих щодо надійних гарантій безпеки – ключової умови для тривалого миру в Україні", - написав Схоф в соцмережі Х.

Він підкреслив, що зустріч військових планувальників минулого тижня стала важливим кроком.

"Інша – майбутня зустріч у Парижі в четвер на запрошення президента Макрона. Я подякував прем’єр-міністру Стармеру за провідну роль, яку він відігравав останніми тижнями. Ми працюємо не лише на безпеку України, а й на безпеку Європи, а отже й Нідерландів", - додав Схоф.