В Києві 24 березня завершується опалювальний сезон – Кличко

Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він відзначив, що у порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикається на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.