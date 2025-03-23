Інтерфакс-Україна

Події

14:27 23.03.2025

В Києві 24 березня завершується опалювальний сезон – Кличко

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В Києві 24 березня завершується опалювальний сезон – Кличко

Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери - медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він відзначив, що у порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикається на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

Теги: #київ #опалення #кличко

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