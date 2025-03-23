Генштаб підтвердив знищення в Торецьку зосередження десантників та операторів БпЛА ЗС РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

"Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА. Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку", - повідомив Генштаб в Телеграм у неділю.