Окупанти просунулися на південний захід від Торецька в районі Валентинівки та Сухої Балки

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Російські окупанти здійснили суттєві просування південно-західніше від Торецька Донецької області, окупувавши за доволі короткий проміжок часу села Пантелеймонівка, Валентинівка, зайняли практично всю Суху Балка і вже здійснюють спроби штурмових дій на Романівку, повідомляється в телеграм-каналі проєкту DeepState в середу.

"Ворогу досі не вдається провалити оборону українських військових по відтинку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка. Які б вони зусилля не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки — все безуспішно. Але прорив через позиції в районі н.п. Пантелеймонівка-Валентинівка дає можливість розвивати успіх з правого флангу Сил Оборони в районі Торецька і, зокрема, обійти ту ж Щербинівку", - йдеться в повідосленні.

Аналітики відзначають, що противник після довгих спроб знайов слабке місце в обороні в тому районі і після Романівки, на їх думку, намагатиметься вийти до Олександро-Калинового і Катеринівки, щоб оволодіти логістикою самого Торецька.

У свою чергу, на картах Генерального штабу Збройних сил України також відзначається захоплення ворогом кілька днів тому Валентинівки та частково Сухої Балки, але Пантелеймонівка позначалася як окупована вже тиждень тому.

Лінія бойового зіткнення в самому Торецьку на інших ділянках фронту неподалік за даними Генштабу останній тиждень лишається без змін, тоді як на мапі DeepState вказане незначне просування ворога в Торецьку.

У зведенні в середу вранці в районі міста показані чотири напрямки ударів противника: два в Торецьку, один в районі Сухої Балки на південний захід та один в районі селища Дружба на схід від Торецька. Загалом за минулу добу на торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки з 144 боєзіткнень на всіх напрямках.