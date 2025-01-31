ОСУВ "Хортиця": У Торецьку знищено штурмову групу окупантів

Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" знищила у Торецьку штурмову групу армії РФ, повідомила в п'ятницю пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"На територію одного із підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях. "Вибивати" російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP)", - говориться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Телеграм.

Повідомляється, що завдання було виконано, штурмова групу окупантів була знищена.

"Спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно. Групу окупантів – знищено", - розповіли у пресслужбі.