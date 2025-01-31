Інтерфакс-Україна
Події
18:25 31.01.2025

ОСУВ "Хортиця": У Торецьку знищено штурмову групу окупантів

1 хв читати

Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" знищила у Торецьку штурмову групу армії РФ, повідомила в п'ятницю пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"На територію одного із підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях. "Вибивати" російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP)", - говориться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Телеграм.

Повідомляється, що завдання було виконано, штурмова групу окупантів була знищена.

"Спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно. Групу окупантів – знищено", - розповіли у пресслужбі.

Теги: #торецьк #осув_хортиця #військові_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 08.05.2025
ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

14:23 01.05.2025
Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

16:49 23.04.2025
Окупанти просунулися на південний захід від Торецька в районі Валентинівки та Сухої Балки

Окупанти просунулися на південний захід від Торецька в районі Валентинівки та Сухої Балки

15:58 20.04.2025
Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

16:17 11.04.2025
В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

12:38 07.04.2025
В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

10:34 23.03.2025
Генштаб підтвердив знищення в Торецьку зосередження десантників та операторів БпЛА ЗС РФ

Генштаб підтвердив знищення в Торецьку зосередження десантників та операторів БпЛА ЗС РФ

10:56 13.03.2025
Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

09:27 01.03.2025
Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

17:51 20.02.2025
На покровському напрямку десантники на Husky висадили в повітря ворожу позицію

На покровському напрямку десантники на Husky висадили в повітря ворожу позицію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Трамп не виключає можливості залучення КНР до врегулювання війни в України

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА