Інтерфакс-Україна
Події
21:04 10.02.2025

Над шахтою "Центральна" у Торецьку майорить український прапор

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Над шахтою "Центральна" у Торецьку майорить український прапор

Бійці батальйону безпілотних систем VORON зі складу окремої механізованої бригади вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою "Центральна" в місті Торецьк Донецкьої області, в якому точаться бої, повідомляється в телеграм-каналі Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в понеділок ввечері.

"Над шахтою "Центральна" у Торецьку майорить український прапор", - йдеться в повідомленні, проілюстрованим відеороликом з прапором.

В угрупуванні зазначили, що шахта "Центральна" є найдавнішою шахтою не лише в Торецьку, а у всій Україні.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що протягом останніх кількох днів російські окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях у Торецьку заради створення відповідної картинки для російських пропагандистських ресурсів, які поспішили заявити про захоплення міста.

"Кожного разу українські пілоти ударних дронів і БПЛА збивали російські триколори. Всі вони були знищені разом з ворожими "прапороносцями". Це - українська земля і їхнім прапорам тут не місце. На нашим об'єктах і будинках майорить український стяг", - сказав Волошин.

 

Теги: #торецьк #війна #прапор #ситуація

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