Інтерфакс-Україна

Події

23:24 22.03.2025

Папу Франциска випишуть зі шпиталю в неділю 23 березня - ЗМІ

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Глава Римо-католицької церкви папа Франциск ймовірно залишить лікарню і продовжить одужувати в офіційній резиденції, повідомляє La Stampa увечері в суботу, посилаючись на лікарів шпиталю "Джемеллі".

"Папу виписують завтра. Завтра він буде в Санта-Марті". Про це повідомили лікарі, які лікують Франциска в лікарні "Джемеллі", де він перебуває з 14 лютого. Єпископ Риму перебуває "в стабільному стані вже два тижні. Період спокою продовжиться, і Понтифік буде одужувати щонайменше два місяці", - пише La Stampa зі слів Серджіо Альф'єрі, керівника медичної бригади, яка супроводжує Хорхе Маріо Берґольйо (світське ім'я папи) в клініці.

За інформацією видання реабілітація понтифіка включатиме і повернення здатності розмовляти, оскільки двостороння пневмонія призвела до перенапруження дихальних м'язів.

"Важко сказати, коли він знову зможе говорити, але, дивлячись на поліпшення, які відбулися, одужання можливе в короткі терміни", - цитує La Stampa Луїджі Карбоне, лікаря при Святому Престолі, який курує лікування папи.

Джерело: https://www.lastampa.it/cronaca/2025/03/22/news/papa_francesco_saluto_preghiera_ospedale_gemelli-15066856/?ref=LSHA-BH-P2-S1-T1

Теги: #лікарня #виписка #папа #ватикан

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