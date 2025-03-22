Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 185 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 185 військовослужбовців і 34 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 окупантів та поранили ще 80. Знищено п’ять автомобілів, три мотоцикли, дев’ять пунктів управління БпЛА, дві гармати, одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", одну гаубицю та дев’ять терміналів супутникового зв’язку. Також значно пошкоджено автомобіль, мотоцикл, дві гармати російських окупантів", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22253