Інтерфакс-Україна

Події

20:54 22.03.2025

До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки увечері п'ятниці на Запоріжжя

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До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки увечері п'ятниці на Запоріжжя
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Кількість поранених внаслідок атаки ворога на Запоріжжя увечері п'ятниці 21 березня зросла до 16 осіб, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих - 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - написав Федоров.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки ввечері п'ятниці на Запоріжжя загинуло троє людей.

 

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

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