До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки увечері п'ятниці на Запоріжжя
Кількість поранених внаслідок атаки ворога на Запоріжжя увечері п'ятниці 21 березня зросла до 16 осіб, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
"За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих - 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - написав Федоров.
Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки ввечері п'ятниці на Запоріжжя загинуло троє людей.