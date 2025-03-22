До 16 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки увечері п'ятниці на Запоріжжя

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Кількість поранених внаслідок атаки ворога на Запоріжжя увечері п'ятниці 21 березня зросла до 16 осіб, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих - 18 річний хлопець госпіталізований, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - написав Федоров.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки ввечері п'ятниці на Запоріжжя загинуло троє людей.