Інтерфакс-Україна

Події

18:58 22.03.2025

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області

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Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області, повідомляє у телеграм-каналі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на 18.30 суботи.

"У Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку. У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном. Крім того, встановлено особи двох осіб, які загинули внаслідок вчорашнього удару по Сіверську", - повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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