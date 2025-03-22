Фото: Донецька ОВА

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області, повідомляє у телеграм-каналі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на 18.30 суботи.

"У Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку. У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном. Крім того, встановлено особи двох осіб, які загинули внаслідок вчорашнього удару по Сіверську", - повідомив Філашкін.