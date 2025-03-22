ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

За три роки діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими із полону повернули 4306 українських людей, ще 469 повернули поза обмінами, інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Основні досягнення Штабу за три роки діяльності – порятунок з неволі 4306 людей під час обмінів та повернення 469 поза обмінами, репатріація понад 7 тисяч тіл Оборонців", - йдеться у повідомленні ГУР у суботу.

Ці дані було оприлюднено у п’ятницю на конференції "Надія. Боротьба. Повернення", інформує ГУР.

Як повідомлялося, у п’ятницю президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції, сказав: "Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб – усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4 тисячі людей повернули: 4306. І повернемо всіх".