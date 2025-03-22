На зруйнованій "садибі Зеленських" в Києві поновили будівельні роботи, у КМДА заявили про консервацію елементів будівлі

Фото: Нацполіція

Поновлення роботи будівельної техніки в Києві на вул. Кониського, 22, на місці зруйнованої садиби Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття, спрямоване на консервацію конструктивних елементів будівлі, заявили у департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

"До Департаменту охорони культурної спадщини надійшло звернення про те, що 12 березня 2025 Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання співвласника будинку по вул.Кониського, 22 та частково зняв заборону на користування майном для проведення робіт, спрямованих на консервацію конструктивних елементів будівлі, а саме: прибирання тротуару від будівельного сміття шляхом його переміщення в межі фундаменту будівлі; складування в межах фундаменту залишків будівлі, облаштування тимчасового накриття для захисту та збереження залишків будівлі від впливу опадів, вітру та температурних змін; облаштування тимчасових конструкцій для утримання частини фасадної стіни, що залишилася, та її захисту від руйнування, падіння та можливого травмування перехожих", - йдеться у повідомленні.

За даними департаменту, на 21 березня був запланований початок проведення вищевказаних робіт по вул.Кониського, 22.

Натомість юрист, засновник ініціативи "Спадщина Київ" Дмитро Перов відзначив, що попри заяву Департаменту охорони культурної спадщини КМДА будівельна компанія ТОВ "Сервіт" розібрала і вивезла частину цегли з історичної садиби Зеленських, зруйнованої у липні 2024 року.

Садиба Зеленських до руйнування

"Як вивезення цегли сприяє захисту збереження чи відновленню памʼятки - поки незрозуміло.. Національна поліція України тут є фото всіх осіб, які розбирали Садибу, а також номери авто на якому було вивезено цеглу з памʼятки. Я думаю, що цього більш, ніж достатньо щоб притягнути вказаних осіб до відповідальності", - написав він у Facebook.

В поліції Києва заявили, що перевірили інформацію щодо проведення будівельних робіт на території садиби Зеленських і заявили про відсутність порушень.

"Правоохоронці встановили особи робітників та з’ясували, що вони здійснюють роботи на підставі ухвали суду щодо консервації залишків садиби для захисту від зовнішнього впливу та руйнувань. Поліція проконтролювала проведення зазначених робіт до їх завершення та відповідності ухвали суду. Наразі усі роботи на території садиби завершено, будь-яких порушень не допущено", - повідомив відділ Комунікації поліції Києва.

При цьому в поліції нагадали, що садибу було незаконно зруйновано торік і за вказаним фактом кримінальне провадження щодо підозрюваних осіб скеровано до суду.

Як повідомлялося, на будівлю на вул. Кониського, 22, т.зв. садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття, у січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України), було накладено арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. Згідно з Генеральним планом м.Києва, ця ділянка входить у межі історичного ареалу столиці, а на проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

19 липня, попри накладений арешт, невстановлені особи, порушуючи обмежувальні вимоги, із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок. Залишився лише підвальний поверх та вхідна група.

21 липня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва за фактом руйнування будівлі було порушено кримінальне провадження. 22 липня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що будівлю не внесли до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини, оскільки Київська міська державна адміністрація (КМДА) не надала необхідної для внесення до переліку облікової документації.

Того ж дня співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець заявив, що столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі відновити її власним коштом. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада подасть до суду на забудовника і власників "садиби Зеленських" і що Київ не передавав власнику будівлі землю під садибою, що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт.

23 липня співвласнику садиби Зеленських у Києві, який дозволив її знести, повідомили про підозру в умисному знищенні майна, заарештованого судом (ч. 1 ст. 388 КК України). 23 липня в КМДА підписали меморандум із власниками садиби Зеленських про відновлення будівлі.