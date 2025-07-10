Інтерфакс-Україна
Події
01:57 10.07.2025

США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

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Адміністрація Трампа відновила постачання зброї в Україну через тиждень після того, як Пентагон розпорядився призупинити деякі поставки, повідомляє агенство Associated Press, посилаючись на двох анонімних американських посадовців.

"Зброя, яка зараз надходить в Україну, включає 155-мм боєприпаси і високоточні ракети, відомі як GMLRS, повідомили два американські чиновники в середу в інтерв'ю агентству Associated Press. Вони говорили на умовах анонімності, щоб надати деталі, які не були оголошені публічно", - інформує агенство, зазначаючи, що коли саме поновився рух озброєнь точно невідомо.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Хегсет оголосив паузу, яка торкнулася конкретної нещодавньої поставки зброї в Україну, щоб дати Пентагону можливість оцінити свої запаси зброї, що застало Білий дім зненацька.

Президент Дональд Трамп оголосив у понеділок, що США продовжать надавати оборонну зброю Україні.

Джерело: https://apnews.com/article/ukraine-weapons-shipments-trump-a1a39c136bce749debe36646f69b5196

Теги: #зброя #постачання #поновлення #сша

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