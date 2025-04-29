Інтерфакс-Україна
Події
20:41 29.04.2025

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

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Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Результатом відвертих, щирих і важких обговорень з українцями в Лондоні став розроблений список умов (term sheet), який включає 22 дуже конкретні дії, повідомив спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог.

"Їм (українцям – ІФ-У) не сподобалися всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо", – заявив Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров помиляється, коли каже про можливість Росії виграти війну.

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, (вони) рухаються на метри, а не на милі. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють запекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так", – підкреслив спеціальний представник президента США з питань України.

На його думку, росіянам потрібно "відкинутись на спинку крісла" і зрозуміти, що українці перебувають у хорошій позиції, що європейці дійсно активізувалися та створюють так звані сили стійкості, які очолять британці та французи без участі американських військ. "І вони дуже, дуже готові зараз посилити, якщо буде потрібно, свою підтримку України", – додав Келлог.

Він зазначив, що це патова ситуація: ніхто не виграє цю війну військовим шляхом, це буде зроблено за допомогою дипломатії.

"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", – підсумував спеціальний представник президента США з питань України.

 

 

Теги: #сша #переговори #дії #рф

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