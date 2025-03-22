Інтерфакс-Україна

Події

15:04 22.03.2025

О.Кулеба: Село Посад-Покровське на Херсонщині - одне з перших, що має бути відновлено в межах експериментального проєкту

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О.Кулеба: Село Посад-Покровське на Херсонщині - одне з перших, що має бути відновлено в межах експериментального проєкту
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Село Посад-Покровське на Херсонщині - одне із перших населених пунктів, що має бути відновленим в межах експериментального проєкту, зазначає віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У суботу він повідомив, що відвідав село разом із керівником Агентства відновлення Сергієм Сухомлином.

"Село було практично знищене внаслідок російських обстрілів. 80% будівель — повністю зруйновані. Люди чекають на житло з 2022 року, чекають надто довго. Темпи відбудови мають відповідати потребам людей, тому роботи будуть прискорені. За останні місяці демонтовано 220 будинків. Тривають тендерні процедури, розроблено нові проєкти. Завдання, яке стоїть, — відновити 362 будинки до кінця осені", - зазначив Кулеба.

Житло лише один із компонентів – відбудова має бути комплексною: робочі місця, медичні послуги, освіта, укриття, соціальні сервіси, все це має з’явитися разом з новими стінами, підкреслив Кулеба.

Теги: #села #херсонська_область #проєкт #відновлення

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