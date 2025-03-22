Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" у Донецькій області, заслухав доповіді та відзначив воїнів нагородами, повідомляється на сайті глави держави у суботу.

"В.о. командира Юрій Мадяр доповів про оборону покровського напрямку, зокрема про оперативну обстановку, те, як виконують завдання бригади, які належать до складу групи, про наміри російських окупантів, їхні сили та засоби. Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зустрівся з командирами "Лінії дронів", що обʼєднала безпілотні підрозділи ЗСУ, ознайомився з першими результатами роботи проєкту під час операції в Курській області, а також на донецькому й інших напрямках.

"Обговорили подальший розвиток та масштабування проєкту, фінансування та дерегуляцію для більшої самостійності підрозділів", - повідомляється на сайті президента.

Як повідомлялося, Зеленський прибув в суботу вранці з візитом у Донецьку область і вшанував пам'ять загиблих біля стели на в'їзді в регіон.