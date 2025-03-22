Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

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Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня визнав протиправним рішення про відмову народному депутату України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у перетині державного кордону, повідомив адвокат політика Ігор Головань.

"Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби "Амбуків" 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу", – написав Головань у своїй колонці на сайті "Української правди".

Він також стверджує, що перетин кордону Порошенком контролюється на рівні голови Державної прикордонної служби (ДПС) і про це стало відомо під час судового процесу.

"Ми знаємо, що рішення про заборону Петру Порошенку виїздити за кордон для захисту інтересів нашої держави приймали не прикордонники. Про те, хто і як у ручному режимі керує пропускними пунктами на кордоні, повідомив суду заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю полковник Ігор Кагляк. Виявляється, всім-всім українським прикордонникам було суворо наказано при появі на кордоні Петра Порошенка у будь-який час дня і ночі негайно телефонувати безпосередньо голові ДПСУ. А якщо не додзвоняться – то полковнику Простакову Андрію. А вже той вирішуватиме, що робити далі", - написав Головань.

Як повідомлялося, Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради в січні заявив, що його незаконно не пропустили на українському кордоні, коли він прямував на зустріч із лідерами Європейської народної партії в Брюсселі.

У відповідь на заяву Порошенка спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що Порошенко справді мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, що відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі. Відрядження було підписане на період з 11 січня (виїзд) по 15 січня (повернення).

Головань тоді анонсував оскарження відмови прикордонників випустити Порошенка за кордон у суді.