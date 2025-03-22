Передача ЗАЕС в управління США могла б зумовити повернення контролю України над станцією, вважає Климпуш-Цинцадзе

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Передача в управління США Запорізької АЕС в окупованому місті Енергодар Запорізької області могла б привести до повернення контролю України над усім комплексом забезпечення цієї станції, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Коли чуємо про можливий інтерес Сполучених Штатів до отримання в управління, а ще більше - у власність українських атомних електростанцій, як на мене, може йтися винятково про одну єдину атомну електростанцію - Запорізьку. І передача її в управління Сполученим Штатам Америки могла б привести до повернення контролю над усім комплексом забезпечення цієї атомної електростанції, території, людей під керівництво Києва", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, якщо мова йде про передачу в управління США всіх атомних електростанцій України, то тоді виникають запитання: "А де народжена ця ідея? Чи дійсно вона народилася у Вашингтоні? Чи не з'явилася вона після розмови між очільником Білого дому і кремлівським терористом?".

Як повідомлялось, зі слів президента України Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС та можливою участю США в її відновленні.

Водночас представники американської сторони заявляли, що мова йде про всі атомні електростанції України й що американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури.