Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є жертви та поранені

Російські війська за добу 367 обстрілів по 13 населеним пунктам Запорізької області, є жертви та поранені, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомлені.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці, а 214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку, а 140 артобстрілів завдано по території Степногірська, Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя. Внаслідок цього загинули три людини та ще 12 постраждалих.