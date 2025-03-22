Інтерфакс-Україна

Події

07:40 22.03.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є жертви та поранені

1 хв читати
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є жертви та поранені

Російські війська за добу 367 обстрілів по 13 населеним пунктам Запорізької області, є жертви та поранені, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомлені.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці, а 214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки,  Малу Токмачку та Новодарівку, а 140 артобстрілів завдано по території Степногірська,  Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя. Внаслідок цього загинули три людини та ще 12 постраждалих.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 22.03.2025
Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

07:52 22.03.2025
Ворог обстрілював Дніпропетровщину, є постраждалий та пошкодження - ОВА

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, є постраждалий та пошкодження - ОВА

06:27 22.03.2025
Три людини постраждали через атаку ворожих дронів Херсонщини

Три людини постраждали через атаку ворожих дронів Херсонщини

05:16 22.03.2025
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, є жертви та поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, є жертви та поранені - ОВА

23:23 21.03.2025
До двох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки РФ Запоріжжя, постраждалих восьмеро

До двох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки РФ Запоріжжя, постраждалих восьмеро

21:59 21.03.2025
У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

21:48 21.03.2025
Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

20:14 21.03.2025
Через ворожий обстріл прифронтового села на Харківщині поранено мирну мешканку – прокуратура

Через ворожий обстріл прифронтового села на Харківщині поранено мирну мешканку – прокуратура

18:19 21.03.2025
В результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо поранені – ОВА

В результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо поранені – ОВА

14:17 21.03.2025
Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру

Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки

Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

НАБУ та САП заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу"

В Україну вже повернули понад чотири тисячі військовополонених

МВС: Новий законопроєкт не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

ОСТАННЄ

Ворог продовжує атакувати дронами Київщину, є наслідки в трьох районах

Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки

Росія вивела "Калібри" в Чорне море

22 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Повітряні сили закликали українців не публікувати відео з українською бойовою авіацією

Надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу в альянс це відкрите питання – Віткофф

Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму

Спецпосланець Трампа Віткофф вважає необхідними вибори в Україні

Спецпосланець Трампа Віткофф: ми орієнтовані на результат та угоду, з якою зможе жити український народ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА