Окупанти інтенсивно атакують покровський та лиманський напрямок - Генштаб

Російські окупанти інтенсивно атакують українських захисників на покровському напрямку, проте продовжують нести втрати, також активізувалися на лиманському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77", - сказано в повідомленні.

Також на покровському напрямку знищено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, пункт управління БпЛА та три ворожі гармати. Також значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, РСЗВ "Град" та дві гармати.

У генштабі зазначають, що на цьому напрямку ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка.

Крім того, активізувався ворог на лиманському напрямку. Так, 20 атак загарбників зупинили українські військові в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку. Шість боєзіткнень тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sV8KfxNU3JrerDJZ9rduFEkhXW2BzGYZAgJBYygGSycJbbMrFH88iB3uQkUYTH56l