Інтерфакс-Україна

Події

22:46 21.03.2025

Окупанти інтенсивно атакують покровський та лиманський напрямок - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти інтенсивно атакують українських захисників на покровському напрямку, проте продовжують нести втрати, також активізувалися на лиманському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77", - сказано в повідомленні.

Також на покровському напрямку знищено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, пункт управління БпЛА та три ворожі гармати. Також значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, РСЗВ "Град" та дві гармати.

У генштабі зазначають, що на цьому напрямку ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка.

Крім того, активізувався ворог на лиманському напрямку. Так, 20 атак загарбників зупинили українські військові в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку. Шість боєзіткнень тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sV8KfxNU3JrerDJZ9rduFEkhXW2BzGYZAgJBYygGSycJbbMrFH88iB3uQkUYTH56l

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 21.03.2025
Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

11:34 21.03.2025
Окупанти третій день поспіль нарощують інтенсивність ударів по Україні та обстрілів у Курській області – Генштаб ЗСУ

Окупанти третій день поспіль нарощують інтенсивність ударів по Україні та обстрілів у Курській області – Генштаб ЗСУ

08:29 21.03.2025
Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень - Генштаб

22:55 20.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

22:49 20.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

17:14 20.03.2025
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

07:52 20.03.2025
Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

23:11 19.03.2025
З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

08:12 19.03.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів

08:07 19.03.2025
Упродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 140 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

НАБУ та САП заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу"

В Україну вже повернули понад чотири тисячі військовополонених

МВС: Новий законопроєкт не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

ОСТАННЄ

З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

До двох збільшилась кількість жертв внаслідок атаки РФ Запоріжжя, постраждалих восьмеро

В МЗС Румунії заявили про необхідність підтримки України для досягнення миру

Президент Чехії: Я пишаюся чеською підтримкою України

Лондонський аеропорт Хітроу частково відновив свою роботу після повного знеструмлення – ЗМІ

Санкції Великої Британії заморозили російські активи на GBP25 млрд з початку повномасштабної війни - уряд

Окупанти атакували дроном Дніпропетровщину, постраждав підліток - ОВА

У Подільському районі Києва сталося загоряння через падіння уламків збитого дрона на дах будинку - ОВА

Загинула жінка внаслідок атаки росіян на Запоріжжя - Федоров

У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА