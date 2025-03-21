Інтерфакс-Україна

Події

21:59 21.03.2025

У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

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У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у п'ятницю виросла до п'яти, повідомив очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав Федоров в Телеграм.

Раніше від повідомляв про трьох постраждалих. Також є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста.

У місті пролунало близько 10 вибухів, оголошена повітряна тривога досі триває.

 

Теги: #поранені #запорізька #обстріли

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