У Запоріжжі вже п'ятеро постраждалих від ворожої атаки

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у п'ятницю виросла до п'яти, повідомив очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав Федоров в Телеграм.

Раніше від повідомляв про трьох постраждалих. Також є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста.

У місті пролунало близько 10 вибухів, оголошена повітряна тривога досі триває.