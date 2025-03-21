Інтерфакс-Україна

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21:49 21.03.2025

Лідери ЄС представили 2 механізми фінансування інвестицій в оборону на EUR800 млрд і домовилися координувати зміцнення України

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Лідери ЄС представили 2 механізми фінансування інвестицій в оборону на EUR800 млрд і домовилися координувати зміцнення України
Фото: elements.envato.com

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із Верховним представником ЄС Каєю Каллас провели у п'ятницю відеоконференцію з прем’єр-міністром Ісландії Кріструном Фростадоттіром, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, на якій представили механізми фінансування необхідних інвестицій в оборону та можливості, які з цього випливають для країн-партнерів.

"Перший – положення National Escape – вивільнить до EUR650 млрд фіскального простору в національних бюджетах країн-членів ЄС. Воно не матиме жодних умов щодо походження оборонної продукції. Тому військова техніка з країн-партнерів може отримати пряму вигоду від нього", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Єврокомісії у п'ятницю ввечері.

"Другий – "Безпека" для кредитів на суму до EUR150 млрд. Норвегія та Ісландія вже можуть брати в ньому безпосередню участь, оскільки вони є членами єдиного ринку ЄС. Інші країни, такі як Велика Британія, Канада чи Туреччина, можуть відразу забезпечити до 35% оборонної продукції. Для збільшення промислової участі понад 35% необхідно укласти Партнерство з питань безпеки та оборони та подальша угоду про асоціацію", - повідомляють в Єврокомісії.

Відзначається, що Кошта та фон дер Ляєн передали чітке розуміння Європейською Радою виняткових часів, які переживає Європа, і погодилися з Європейською Радою, що Європі необхідно збільшити свої інвестиції в безпеку та оборону. У цьому контексті вони посилалися на "Готовність 2030" - Білу книгу з пропозиціями Європейської комісії щодо збільшення обороноздатності Європи та підтримки України.

"Учасники домовилися продовжувати координувати зусилля, спрямовані на зміцнення України та посилення безпеки Європи. Уряди Австралії, Канади, Нової Зеландії та Японії будуть згодом поінформовані про результати засідання Європейської Ради", - йдеться в повідомленні.

Кошта та фон дер Ляєн за підсумками засідання Європейської Ради висловили підтримку у зміцненні позиції України для досягнення справедливого та сталого миру.

"Ми продовжимо тісно координувати європейську підтримку України. Оскільки Європа виходить за межі ЄС. Боєготовність 2030 є частиною цієї стратегії. Співпраця з партнерами-однодумцями буде ключовою для подолання викликів європейської оборони", - написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

 

 

 

 

 

 

Теги: #оборона #інвестиції #єс

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