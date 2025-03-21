Інтерфакс-Україна

Події

20:14 21.03.2025

Через ворожий обстріл прифронтового села на Харківщині поранено мирну мешканку – прокуратура

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Через ворожий обстріл прифронтового села на Харківщині поранено мирну мешканку – прокуратура

У пятницю вранці ЗС РФ обстріляли Кіндрашівку Купʼянського району Харківської області.

"Внаслідок ворожого обстрілу жінка 52 років отримала поранення. Більш детальна інформація щодо цього воєнного злочину наразі уточнюється. Збір даних та проведення слідчих дій ускладнено близьким розташуванням населеного пункту до позицій окупантів", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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