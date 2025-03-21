У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу Куп'янську, здійсненого у ніч проти 20 березня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Комунальні служби, що ліквідовують наслідки масованого обстрілу Куп’янська та відновлюють критичну інфраструктуру міста, працюють цілодобово. Триває розбір завалів. В 12 населених пунктах частково відновлено електропостачання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що продовжується евакуація з 352 населених пунктів, що перебувають під щільними обстрілами.

"Першочергово евакуюємо сім'ї з дітьми. Наразі у населених пунктах Великобурлуцької громади залишаються 32 родини з дітьми. У Куп’янську, де проводилася примусова евакуація, вивезли всіх дітей", - написав Синєгубов.