Інтерфакс-Україна

Події

17:59 21.03.2025

У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

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У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу Куп'янську, здійсненого у ніч проти 20 березня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Комунальні служби, що ліквідовують наслідки масованого обстрілу Куп’янська та відновлюють критичну інфраструктуру міста, працюють цілодобово. Триває розбір завалів. В 12 населених пунктах частково відновлено електропостачання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що продовжується евакуація з 352 населених пунктів, що перебувають під щільними обстрілами.

"Першочергово евакуюємо сім'ї з дітьми. Наразі у населених пунктах Великобурлуцької громади залишаються 32 родини з дітьми. У Куп’янську, де проводилася примусова евакуація, вивезли всіх дітей", - написав Синєгубов.

Теги: #купянськ #обстріл

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