Інтерфакс-Україна

Події

16:03 21.03.2025

Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

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Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

Міністерство юстиції України прозвітувало про роботу міжрегіональних управлінь по евакуації документів нотаріального діловодства та архівів державних нотаріальних контор з прифронтових територій.

"В умовах повномасштабного вторгнення Росії одними з головних завдань міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції є своєчасна евакуація документів нотаріального діловодства та архівів державних нотаріальних контор з прифронтових територій", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що завдяки фахівцям Східного міжрегіонального управління вдалося врятувати понад 190 тонн документів з 38 державних нотаріальних контор та Донецького обласного нотаріального архіву, а також своєчасно переміщено понад 60 тис. реєстраційних книг з 27 відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також працівники Південного міжрегіонального управління, юрисдикція якого охоплює чотири з шести областей, що перебувають у частковій окупації або в зоні підвищеного ризику, з 24 лютого 2022 року забезпечили евакуацію понад 48 тис. томів нотаріальних документів та реєстраційних книг ДРАЦС.

У відомстві повідомили, що впродовж минулого року до Державного нотаріального архіву Дніпропетровщини було евакуйовано понад 12 тис. справ з низки нотаріальних контор, зокрема з Кривого Рогу, Зеленодольська, Нікополя та Покровська. Додатково ще 3 тис. справ переміщено до Запоріжжя з нотаріальних контор Оріхова та Гуляйполя — міст, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій.

"Також триває активна робота над створенням додаткових сховищ для евакуйованих архівних матеріалів. У Дніпрі та Одеській області вже функціонують спеціально обладнані приміщення для збереження документів", - додали в міністерстві.

Очікується, що до кінця квітня цього року будуть евакуйовані ще 4 державні нотаріальні контори Дніпропетровської області, обсяг яких складає приблизно 20 тис. справ.

Крім того, планується відкриття філії нотаріального архіву на Кіровоградщині, призначеної для прийому евакуаційних справ приватних нотаріусів та державних нотаріальних контор із зон активних бойових дій на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Теги: #мінюст #документи

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