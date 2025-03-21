Інтерфакс-Україна

Події

15:21 21.03.2025

Україна і США продовжують працювати щодо угоди про корисні копалини, діалог продовжується - МЗС

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Україна і США продовжують працювати щодо угоди про корисні копалини, діалог продовжується - МЗС

Українська та американська команди продовжують працювати над тим, щоб підписати рамкову угоду щодо корисних копалин, наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Я можу нагадати, що Україна була готова до підписання цієї рамкової угоди, яка була вже погоджена. І готова була навіть підписувати в Джидді угоду. З американської сторони ми почули бажання додатково проконсультуватися в столиці. Тобто, провести далі консультації з їхнього боку щодо цієї угоди. І, загалом, можу підтвердити, що на сьогодні команда українська і американська щодо цієї угоди працюють. І продовжують діалог, продовжують взаємодію", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Речник додав, що не коментуватиме різноманітні повідомлення в ЗМІ щодо угоди, наголосивши, що "команди працюють".

"І ми, як держава, ми зацікавлені в цій угоді. Тобто ми вважаємо, що загалом ця співпраця України з США, потрібна і нам, і США. Вона дозволить дійсно розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство", - підкреслив він.

Теги: #корисні_копалини #угода #сша

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