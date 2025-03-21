Інтерфакс-Україна

Події

15:05 21.03.2025

Затримано організаторів торгівлі людьми на Київщині, вони утримували у трудовій експлуатації 31 людину

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Затримано організаторів торгівлі людьми на Київщині, вони утримували у трудовій експлуатації 31 людину
Фото: https://npu.gov.ua

Правоохоронці затримали трьох осіб, які організували на території Київської області торгівлю людьми під виглядом реабілітаційного центру, вони тримали у заручниках 31 людину, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Зловмисники забрали у потерпілих мобільні телефони та документи, утримували їх в антисанітарних умовах та не дозволяли виходити за межі подвір’я. Утримувачів центру примушували до фізичної праці, яку не оплачували. Наразі утриманців так званого реабілітаційного центру визволено, а зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що затримано трьох осіб, які організували торгівлю людьми. Організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок. Він долучив до співпраці своїх товаришів – чоловіка та жінку, які підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм лікування у "реабілітаційному центі", обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алко та наркозалежності.

Насправді замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян у орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

Встановлено, що жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. грн на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили "чорнові" записи, зброю та 5 автомобілів.

Теги: #нацполіція #київська_область

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