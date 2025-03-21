Інтерфакс-Україна

Події

14:17 21.03.2025

Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру

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Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічний обстріл армією РФ України, наголосивши на тому, що Росія "вкотре показала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру" та виказав "повну підтримку" українському народові.

"Минулої ночі Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру. Повна підтримка українського народу", - дописав Макрон у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон наголошує на важливості "вимірного та повністю дотримуваного припинення вогню" в Україні.

Теги: #макрон #обстріли

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