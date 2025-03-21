Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру

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Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічний обстріл армією РФ України, наголосивши на тому, що Росія "вкотре показала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру" та виказав "повну підтримку" українському народові.

"Минулої ночі Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру. Повна підтримка українського народу", - дописав Макрон у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон наголошує на важливості "вимірного та повністю дотримуваного припинення вогню" в Україні.