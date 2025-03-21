З двох громад Сумщини за добу евакуйовано 35 осіб

Спецпризначенці вивезли 35 осіб з Миропільської і Краснопільської громад Сумської області, 14 з яких є маломобільними, повідомила Національна поліція України.

"Наразі евакуаційні заходи відбуваються у Миропільській та Краснопільській громадах. Лише за одну добу спільними зусиллями спецпідрозділу поліції та представників інших служб вдалося врятувати 35 осіб, з яких 14 – маломобільні", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Як зазначається, із самого ранку спецпризначенці вивезли з Краснопільської громади 76-річного маломобільного літнього чоловіка разом з його 72-річною дружиною. Пізніше звідти евакуювали ще четверо осіб разом з найнеобхіднішими речами. Крім того, з Миропільської громади поліцейські евакуювали 7 громадян, які були змушені залишити свої майже зруйновані будинки. Один з літніх чоловіків встиг лише забрати свою вагітну кішку Софу.

Спільні заходи з порятунку людей окрім поліцейських здійснюють рятувальники, представники Товариства Червоного хреста, а також волонтери з різних благодійних організацій.

Поліція Сумщини закликає кожного, хто проживає на територіях громад, що межують із зоною бойових дій, евакуюватися, врятувавши своє життя. Для цього телефонуйте до спецпідрозділу поліції "Білий янгол" за номером 050-252-12-88.