Велика Британія готова відправити винищувачі в Україну – ЗМІ

Британські винищувачі готові забезпечувати прикриття миротворчого контингенту в Україні з повітря.

Таке питання обговорювалося під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер, 20 березня, пише The Telegraph.

"Британські винищувачі патрулюватимуть небо над Україною за пропозиціями, які обговорює "коаліція охочих" сера Кіра Стармера (прем'єр-міністр Великої Британії – ІФ-У). Ключові військові планувальники обговорювали відправку британських "Тайфунів" в Україну для забезпечення повітряного прикриття військ під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер", - йдеться у повідомленні The Telegraph у п'ятницю.

Високопоставлене джерело Королівських військово-повітряних сил (ВПС) повідомило виданню, що на зустрічі обговорювалося прикриття з повітря, тому що у випадку, якщо британські солдати увійдуть в Україну, "буде вимога щодо верхнього прикриття".

За даними джерел, ВПС Британії нададуть або винищувачі Typhoon, або F35, оскільки обидва забезпечують "відмінну повітряну патрульну службу". При цьому джерело у ВПС Британії сказало, що "британська армія і Королівські ВПС будуть частиною першого авангарду в Україні, і британці, ймовірно, будуть однією з перших країн, які візьмуть на себе зобов'язання".

Зазначається також, що кілька країн будуть готові до відправки повітряного прикриття в потрібний час, і воно здійснюватиметься на ротаційній основі. Водночас поки що жодних зобов'язань щодо повітряного прикриття не було обіцяно або підтверджено.

Велика Британія вже погодилася, що шість літаків Typhoon буде відправлено до Польщі для проведення повітряної патрульної служби. Джерело додало, що Лондон може відправити більше, якщо Typhoon буде потрібно перенаправити в Україну.

Стармер заявив у четвер, що військове планування щодо України включає морські, повітряні, сухопутні та прикордонні війська. Він сказав: "Політичний імпульс, який ми накопичили... переводиться тут у військове планування та оперативне планування, а також широко розпадається на різні сфери".