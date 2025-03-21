Інтерфакс-Україна

Події

11:55 21.03.2025

Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

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Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли звечора четверга, коли РФ атакувала регіони країни понад двома сотнями ударних дронів, дронів-імітаторів та керованим авіабомбами. Одещина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівщина постраждали від обстрілів, є поранені, руйнування житла та інфраструктури, заявив президент.

"Внаслідок масованих ударів окупантів по Одещині сталися пожежі в торговому центрі, магазинах, пошкоджена багатоповерхівка. Троє дітей дістали поранення. У Запоріжжі через російські авіабомби травмовані шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Пошкоджені звичайні будинки та автомобілі. У цих та в усіх інших регіонах постраждалим допомагають. Працюють наші екстрені служби", - написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Президент додав, що шлях до припинення такого терору – це спільний тиск на Росію.

"Саме спільний тиск на Росію, посилення санкцій та оборонної підтримки нашої держави – це шлях до припинення такого терору й затягування Росією війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію. І це те, що дозволить спрацювати дипломатії", - дописав Зеленський.

Він подякував партнерам за допомогу та всім, хто "захищає та рятує українців від терору".

"Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють і продовжують допомагати Україні, кожному й кожній у Силах оборони за постійний захист наших людей та всім, хто захищає та рятує українців від терору", - акцентував Зеленський.

Теги: #тиск #росія #зеленський

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