Інтерфакс-Україна

Події

10:50 21.03.2025

Італія і Франція не погодили 5 млрд евро на боєприпаси для України, вважають ініціативу "сирою"

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Італія і Франція не погодили 5 млрд евро на боєприпаси для України, вважають ініціативу "сирою"

У Європейському союзі не погодили 5 млрд евро на боєприпаси для України, проти виступили Італія і Франція, які вважають, що над ініціативою ще потрібно працювати, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами європейських дипломатів, знайомих з ходом переговорів, саміт ЄС у Брюсселі не зміг домовитися про надання Україні 5 млрд євро для забезпечення боєприпасів для України цього року, оскільки країни-члени, включаючи Францію та Італію, відмовилися взяти на себе зобов’язання щодо конкретних фінансових обсягів. Ряд європейських лідерів знову зустрінуться в Парижі 27 березня, щоб спробувати просунути процес вперед", - пише агентство у п'ятницю.

Лідери Європейського Союзу сперечалися про поставки зброї Києву та про те, хто представлятиме їх у дипломатії під проводом США, поки блок намагався сформулювати стратегію щодо України.

Як повідомлялося, Каллас висунула пропозицію для членів ЄС надати до 40 млрд євро військової допомоги цього року. Допомога буде добровільною, але учасників заохочуватимуть робити внески готівкою або обладнанням пропорційно їхньому економічному стану. Після того, як кілька країн відмовилися, цього тижня дискусію було звужено до компоненту боєприпасів.

За словами дипломатів, Франція та Італія, друга та третя за величиною економіки ЄС, не хотіли оприлюднити завеликі цифри. За словами італійських дипломатів, Італія та інші країни просять надати більше технічних і фінансових деталей і кажуть, що над цією ініціативою ще працюють. Французькі дипломати заявили, що, незважаючи на те, що вони поділяють цілі зусиль, пріоритетом є реалізація частини ЄС у розмірі 18 млрд євро з пакету кредитів "Великої сімки" для Києва.

Натомість прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтримав цю ініціативу. За його словами, багато країн "не діють належним чином" у контексті зброї для українців.

Водночас інші розкритикували цю ідею за те, що вони рано почали визначати, скільки допомоги мають надати країни, замість того щоб спершу отримати їхню згоду на це.

На саміті європейських лідерів 20 березня Володимир Зеленський попросив лідерів країн ЄС терміново надати Україні 5 млрд євро на артилерійські снаряди.

Теги: #боєприпаси #єс #відмова

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