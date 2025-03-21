Міноборони та ГО "Серце Азовсталі" об'єднають зусилля в комплексній реабілітації військових

Міністерство оборони України підписало Меморандум про співпрацю з громадською організацією "Серце Азовсталі", яка опікується захисниками Маріуполя, його мета - поєднати досвід держави та громадського сектору у царині комплексної реабілітації військових, повідомило Міноборони на сайті у п'ятницю.

"Цей меморандум має поєднати досвід держави та громадського сектору в частині комплексної реабілітації військових. Сьогодні в системі Міноборони працює 2 500 військових психологів, які тільки минулого року надали допомогу 73 000 військовослужбовцям. І для того, щоб зробити цей процес більш ефективним, нам потрібно досліджувати і впроваджувати найкращі практики громадських організацій, які також мають власний досвід у реабілітації наших військовослужбовців", - зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, якого цитує пресслужба Міноборони.