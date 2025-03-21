Інтерфакс-Україна

Події

09:38 21.03.2025

Троє підлітків постраждали внаслідок ворожої атаки БпЛА в Одесі

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Троє підлітків постраждали внаслідок ворожої атаки БпЛА в Одесі
Фото: Офіс генпрокурора

Під час ворожої атаки по Одесі постраждали троє підлітків, розпочато досудове розслідування, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 20 березня орієнтовно з 22:00 до 23:30 збройні сили рф здійснили масовану атаку безпілотниками по Одесі. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки поранення отримали троє 17-річних хлопців. У неповнолітніх діагностовано опіки", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у п'ятницю.

Повідомляється, що внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано будівлі двох торгових центрів, низку магазинів, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, будівлю гіпермаркету та автівки містян.

21 березня вночі внаслідок повторної атаки БпЛа також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. "Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф", - зазначається у повідомленні.

Теги: #атака_бпла_рф #одеса

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