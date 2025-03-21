Інтерфакс-Україна

Події

08:29 21.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень - Генштаб

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Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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