Звинувачення у порушенні Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі абсурдні – ISW

Звинувачення з боку МЗС РФ на адресу України у порушенні мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, приводом для яких стала успішна атака на авіабазу "Енгельс", - безпідставні, пише "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 20 березня.

"Росія, Україна та США ще не узгодили деталі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Український удар по авіабазі Енгельс у жодному разі не підпадав би під цей мораторій, оскільки це військова ціль. Речник МЗС Росії Марія Захарова абсурдно звинуватила Україну в порушенні російсько-українського 30-денного мораторію на нанесення ударів по "енергетичній інфраструктурі", завдавши удару по авіабазі Енгельс", - сказано в звіті ISW.

Водночас "російські війська завдали ударів по українській енергетичній та іншій інфраструктурі в обидві ночі після заяв президента Росії Володимира Путіна 18 березня про згоду на мораторій", - підкреслюють експерти ISW.

Як повідомлялося підрозділи Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" в Саратовській області РФ.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-20-2025