Лідери ЄС зберуться у Парижі наступного тижня для обговорення ситуації в Україні – ЗМІ

Лідери європейських країн зустрінуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу, повідомляє у четвер Bloomberg.

"Серед країн Європейського Союзу будуть Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не є членами ЄС, такі як Великобританія та Канада", - пише агентство з посиланням на анонімні джерела, обізнані з планами.

За інформацією агентства, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня відвідає Париж для проведення зустрічей.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-20/european-leaders-to-meet-in-paris-next-week-to-discuss-ukraine?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy