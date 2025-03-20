Інтерфакс-Україна

Події

22:56 20.03.2025

Лідери ЄС зберуться у Парижі наступного тижня для обговорення ситуації в Україні – ЗМІ

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Лідери європейських країн зустрінуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу, повідомляє у четвер Bloomberg.

"Серед країн Європейського Союзу будуть Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не є членами ЄС, такі як Великобританія та Канада", - пише агентство з посиланням на анонімні джерела, обізнані з планами.

За інформацією агентства, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня відвідає Париж для проведення зустрічей.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-20/european-leaders-to-meet-in-paris-next-week-to-discuss-ukraine?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy

Теги: #франція #єс

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