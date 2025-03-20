Інтерфакс-Україна

Події

22:55 20.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 245 військовослужбовців і 28 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 окупантів та поранили 106. Знищено три бойові броньовані машини, два розвідувальні безпілотники "Supercam" та один "Zala", шість автомобілів, вісім пунктів управління БпЛА, три мотоцикли, одну гармату та один ворожий міномет. Також значно пошкоджено танк, автомобіль та пункт управління БпЛА", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22196

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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