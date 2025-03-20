Умєров може увійти до складу української делегації на переговорах в Саудівській Аравії

До складу української делегації на переговори зі США щодо припинення вогню, що відбудуться наступного тижня у Саудівській Аравії, увійде міністр оборони країни Рустем Умєров, повідомляє у четвер Sky News.

"У понеділок українська команда вирушить до Саудівської Аравії на переговори з США. Павло Паліса, заступник голови Офісу президента України, також поїде. Він і Умєров виступатимуть від України", - повідомляє мовник з посиланням на обізнане українське джерело.

Як повідомляється, розклад переговорів ще не затверджений, але очікується, що українська делегація вирушить у Саудівську Аравію у неділю ввечері, щоб бути готовою до переговорів рано вранці у понеділок.