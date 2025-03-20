Україні потрібно посилювати санкції проти Росії - Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4319

Росію потрібно позбавити можливості погрожувати Україні та Європі, інакше війна може стати реальністю європейського життя. Про це заявив Віталій Кличко під час дискусії "Україна і Європа. Подолання спільних викликів" у Німеччині.

"...війна має завершитися не за будь-яких умов, а за прийнятних для України та її партнерів. Ключове питання: Росію потрібно позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі. Інакше війна може стати реальністю європейського життя. І це наші партнери починають розуміти", - повідомив Віталій Кличко.

Він також наголосив, що разом із військовою допомогою Україні необхідно посилювати і важелі економічного впливу на Росію - санкції, і надати гарантії безпеки Україні.

"Важливо: будь-який "план миру" має включати повагу до територіальної цілісності України та гарантії безпеки. В іншому випадку це буде шлях до нових війн і конфліктів на європейському континенті", - зазначив Кличко.

Також Віталій Кличко поспілкувався з виробниками дронів і уточнив, що підтримує європейських партнерів у прагненні радикально посилити свої оборонні можливості та посилити допомогу Україні, однак необхідно, щоб заяви оперативно підкріплювалися конкретними діями, що забезпечить Європі провідне місце за столом переговорів щодо припинення війни в Україні.

Як повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко бере участь у щорічному заході "День підприємців" у Німеччині, який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості.