Зеленський анонсував зустріч технічних команд України та США 24 березня в Саудівській Аравії

Технічні команди України та США зустрінуться в понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн… Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури", - сказав Зеленський.

Він додав, що не хоче, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться.

"Або, скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою", - наголосив президент.

"А потім Америка з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, про ту, яку я сказав", - додав він.