Інтерфакс-Україна

Події

21:22 09.04.2025

Зустріч української команди з американською може бути наступного тижня – Зеленський

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Зустріч української команди з американською може бути наступного тижня – Зеленський

Зустріч української команди переговорників з американською може відбутися на наступному тижні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні у американців з "рускімі" зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, на цей переговорний процес впливає багато речей.

"Наприклад, ситуація з Іраном. Я би хотів на неї звернути увагу, тому що це стосується не лише стабільності в світі або дестабілізації, але й ситуації в Україні. І пов'язано з енергетикою, з протиповітряною обороною України", - зауважив президент.

 

 

 

Теги: #команди #зустріч #сша

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